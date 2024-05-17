Полицейские задержали троих рязанцев за изготовление и хранение марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали троих рязанцев за изготовление и хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в арендованном гараже злоумышленники занимались культивированием конопли.

При личном досмотре оперативники изъяли у мужчин свертки с марихуаной массой 10 и 12 граммов.

При обследовании гаража обнаружили, что помещение приспособлено для незаконного выращивания растения.

В общей сложности полицейские изъяли 557 граммов марихуаны и 930 граммов конопли.

Возбуждено уголовное дело.