Минздрав: в первом квартале 2024 года в Рязани впервые выявили 44 носителя ВИЧ

Это на 10% меньше, чем годом ранее.

В первом квартале 2024 года в Рязани впервые выявили 44 носителя ВИЧ — это на 10% меньше, чем прошлогодний показатель. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил региональный минздрав.

В третье воскресенье мая во всем мире отмечают Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В этом году событие выпало на воскресенье, 19 мая.

По данным министерства здравоохранения, на диспансерном наблюдении на 31.03.2024 г. в Региональном Центре СПИД находились 3 321 человек. Общее количество получающих терапию составило 2 903 человек или 87% от состоящих на диспансерном наблюдении.

В 2024 году ВИЧ-инфекция диагностирована у 65% мужчин и у 34% женщин, против 61% и 38% соответственно за тот же период прошлого года.

Растет количество заболевших через половой контакт. За первый квартал показатель составил 93%, в аналогичный период прошлого года — 85%. Число заразившихся при внутривенном употреблении наркотиков, снизилось до 6,8%.

По данным Рязанского кожно-венерологического диспансера, отделения Центра по борьбе, не выявлено случаев инфицирования среди учащейся молодежи.