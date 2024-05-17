Microsoft начала отключать подписки российских компаний от облачных сервисов

В марте стало известно, что Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам.

Microsoft начала отключать подписки российских компаний от облачных сервисов. Об этом сообщило РИА Новости.

«С 16 мая Microsoft действительно начал веерные остановки подписок в CSP (облачный провайдер — ред.), мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — прокомментировал вице-президент «Софтлайн» Андрей Благоразумов.

В марте стало известно, что Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам. Изначально планировалось, что меру реализуют 20 марта, позже Благоразумов сообщал, что представители Microsoft обсуждают перенос на конец марта-месяца.