Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Deep с большим концертом выступит проект Наиля Шариязданова ROCK PRIVET. В кафе-клубе «Старый парк» впервые в Рязани — московская группа «Завтраккусто» при поддержке рязанцев, группы «DетиПтиц». В МКЦ пройдет концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Тамбовской области «Ивушка».

В Лесопарке завершится фестиваль ГТО. Центральным событием станет гонка ГТО, а в клубе Deep пройдет вечеринка «Битва хитов».

В ТРЦ «М5 Молл» юных рязанцев ждут на экскурсию «По индейским тропам».

18 мая в Рязанской области пройдет «Ночь музеев». Для рязанцев приготовили интересные экскурсии, мастер-классы и бесплатный вход.

В художественном музее откроется выставка произведений, приуроченная к юбилею А.С. Пушкина «Пушкиниана Анатолия Зыкова».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».