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Искусственный интеллект и умные помощники МТС защитят рязанцев от мошенников

Компания МТС, цифровая экосистема, заявила о расширении применения технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков. Абонентам компании из Рязанской области и других регионов будут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве.

Новая функция будет работать у всех абонентов компании вне зависимости от модели телефона. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в формате текста SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и может решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие — озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря.

«Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер — вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», — рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Особое внимание компания уделяет защите своих клиентов от мошенничества, предлагая давно действующее решение по блокировке сомнительных и спам-звонков «МТС Защитник». По данным МТС, только в прошлом году сервис заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков, а в ближайшее время у «Защитника» появится новая функция — он сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности». Планируется, что голосовой помощник заработает до конца года.

«"МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если номер помечен в базе как подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев. Мы думаем, во многих случаях это убедит потенциальную жертву мошенника повестить трубку", — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.