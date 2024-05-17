Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
17°
Сбт, 18
14°
Вск, 19
16°
ЦБ USD 90.99 0.07 18/05
ЦБ EUR 98.78 -0.12 18/05
Нал. USD 87.10 / 100.00 17/05 18:55
Нал. EUR 94.90 / 115.00 17/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 568
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
13 515
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
19 001
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
38 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ГРПЗ представил офтальмологическую продукцию diathera в Новосибирске

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XI научно-образовательном проекте «День зрения — 2024».

На выставке, организованной в рамках проекта, ГРПЗ экспонировал медицинскую офтальмологическую продукцию торговой марки diathera: серию приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-02 для лечения и профилактики глазных заболеваний.

В ходе мероприятия представители предприятия провели мастер-классы по обучению методике измерения ВГД, измерили внутриглазное давление всем желающим посетителям стенда. Кроме того, специалисты рассказали офтальмологам об особенностях тонометрии через веко и преимуществах магнитотерапии, ответили на вопросы, связанные с практическим применением представленных изделий, провели предметные переговоры.

«Наше предприятие обладает более чем 30-летним опытом производства медицинской техники, которая широко применяется в различных отраслях здравоохранения. Заглядывая в будущее, можно сказать, что благодаря постоянным инновациям, работе с потребителями, мы и дальше планируем увеличивать долю нашей медицинской продукции на новых растущих рынках», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Научно-образовательный проект «День зрения 2024» организован некоммерческой организацией «Национальный Институт Миопии», является независимым форумом, объединяющим опытных врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов, практикующих в области рефракционных нарушений и методов их коррекции.