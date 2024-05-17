ГРПЗ представил офтальмологическую продукцию diathera в Новосибирске

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XI научно-образовательном проекте «День зрения — 2024».

На выставке, организованной в рамках проекта, ГРПЗ экспонировал медицинскую офтальмологическую продукцию торговой марки diathera: серию приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) и аппарат магнитотерапевтический офтальмологический АМТО-02 для лечения и профилактики глазных заболеваний.

В ходе мероприятия представители предприятия провели мастер-классы по обучению методике измерения ВГД, измерили внутриглазное давление всем желающим посетителям стенда. Кроме того, специалисты рассказали офтальмологам об особенностях тонометрии через веко и преимуществах магнитотерапии, ответили на вопросы, связанные с практическим применением представленных изделий, провели предметные переговоры.

«Наше предприятие обладает более чем 30-летним опытом производства медицинской техники, которая широко применяется в различных отраслях здравоохранения. Заглядывая в будущее, можно сказать, что благодаря постоянным инновациям, работе с потребителями, мы и дальше планируем увеличивать долю нашей медицинской продукции на новых растущих рынках», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Научно-образовательный проект «День зрения 2024» организован некоммерческой организацией «Национальный Институт Миопии», является независимым форумом, объединяющим опытных врачей-офтальмологов, офтальмохирургов и оптометристов, практикующих в области рефракционных нарушений и методов их коррекции.