ФАС: в России учебники подешевеют в два раза
Отмечается, что Минпросвещения изменило систему издания учебников, предусмотрев прозрачный и конкурентный способ отбора издательств.
В России учебники подешевеют в два раза. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Отмечается, что Минпросвещения изменило систему издания учебников, предусмотрев прозрачный и конкурентный способ отбора издательств.
По данным ведомства, ввели начальную максимальную отпускную цену на государственные учебники, допустив при этом ее понижение при проведении отбора.