ФАС: в России учебники подешевеют в два раза

Отмечается, что Минпросвещения изменило систему издания учебников, предусмотрев прозрачный и конкурентный способ отбора издательств.

В России учебники подешевеют в два раза. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

Отмечается, что Минпросвещения изменило систему издания учебников, предусмотрев прозрачный и конкурентный способ отбора издательств.

По данным ведомства, ввели начальную максимальную отпускную цену на государственные учебники, допустив при этом ее понижение при проведении отбора.