43-летнюю рязанку задержали за кражу 12 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

43-летнюю рязанку задержали за кражу денег у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 72-летняя жительница села Большие Можары Сараевского района и сообщила, что дома из сумки пропали 12 тысяч рублей.

Оперативники установили, что пострадавшая несколько дней назад звала в жилище знакомую для помощи в уборке.

К краже оказалась причастна 43-летняя местная жительница. Ее задержали.

Возбуждено уголовное дело.