35-летнего рязанца осудили за избиение знакомого металлической трубой
Установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.
35-летнего рязанца осудили за избиение знакомого металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Подсудимый ударил приятеля металлической трубой по голове и туловищу.
Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.