35-летнего рязанца осудили за избиение знакомого металлической трубой

Установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.

35-летнего рязанца осудили за избиение знакомого металлической трубой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Подсудимый ударил приятеля металлической трубой по голове и туловищу.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.