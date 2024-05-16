Закупки госкомпаний у МСП за 1 квартал 2024 года превысили 1,6 трлн рублей

Свыше 1,6 трлн рублей закупили госкомпании у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ за I квартал 2024 года. За соблюдение 25% квоты на закупки отвечает Корпорация МСП. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса — один из показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует заместитель председателя правительства Александр Новак. В 2024 году их планируемый объем должен составить 7,2 трлн рублей.

«Малый и средний бизнес зарекомендовал себя надежным партнером для компаний с государственным участием в рамках закупочных процедур по 223-ФЗ. Это подтверждает возросший по сравнению с первым кварталом 2023 года объем закупок у МСП почти на 84 млрд рублей. Выручка в более чем 1,6 трлн рублей позволяет предпринимателям получить устойчивый поток оборотных средств, которые можно направить в том числе на развитие компаний», — прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.

По данным Корпорации МСП, наибольший прирост общей суммы закупок продемонстрировали предприниматели Москвы, Татарстана и Свердловской области (243,3 млрд, 94,5 млрд и 54,4 млрд рублей соответственно).

В Рязанской области объем закупок в I квартале 2024 года увеличился на 57% и составил более 6,4 млрд рублей. Также в регионе на 34% увеличилось количество МСП-поставщиков: за I квартал 2024 года их количество составило более 600 компаний.

«По итогам квартала договоры в рамках 223-ФЗ заключили более 10 тыс. крупнейших заказчиков и почти 89,5 тыс. МСП-поставщиков. При этом число представителей малого и среднего бизнеса среди участников закупок за год выросло более чем на 20%", — отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

Самый большой прирост количества договоров с начала года пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (рост более чем в 48 раз), химические вещества и продукты (почти в семь раз), ПО и услуги по его разработке, консультационные и аналогичные услуги в IT-области (рост более чем в четыре раза).