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За ночь над российскими регионами сбили 11 украинских беспилотников
Отмечается, что над Белгородской областью уничтожили также два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракета тактического комплекса «Точка-У».

За ночь над российскими регионами сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что над Белгородской областью уничтожили один БПЛА, а также два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракета тактического комплекса «Точка-У».

Над Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, над Брянской и Калужской областями по одному, над Тульской — два.