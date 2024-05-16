За ночь над российскими регионами сбили 11 украинских беспилотников

Отмечается, что над Белгородской областью уничтожили также два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракета тактического комплекса «Точка-У».

За ночь над российскими регионами сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что над Белгородской областью уничтожили один БПЛА, а также два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракета тактического комплекса «Точка-У».

Над Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, над Брянской и Калужской областями по одному, над Тульской — два.