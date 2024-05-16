ВС России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области

Отмечается, что ситуация на этом направлении сложная.

ВС России ударили по позициям ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира мотострелкового батальона группировки с позывным «Балашов».

Отмечается, что в результате этих действий штурмовые подразделения продвигаются в Харьковской области.

По его словам, ВСУ встречают плотным огнем, начиная от стрелкового оружия и заканчивая тяжелым вооружением.

Как сообщил военный, хорошая артподготовка, попадание по целям, уничтожение тяжелой техники ВСУ способствует снижению морального духа противника и укреплению боевого духа российских войск.