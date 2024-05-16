В Санкт-Петербурге мужчина ударил тесаком ребенка

В Санкт-Петербурге мужчина порезал ребенка тесаком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 14 мая на улице Ударников.

Уточняется, что ребенок ранен. Личность нападавшего установили — ему 47 лет.

«Вечером того же дня он замахивался тесаком на другого жителя Северной столицы. Угрожал расправой», — добавил источник телеканала.

И жертва угроз, и родители пострадавшего ребенка обратились к правоохранителям. Как сообщают СМИ, нападавшего задержали.