В Санкт-Петербурге мужчина ударил тесаком ребенка
В Санкт-Петербурге мужчина порезал ребенка тесаком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел 14 мая на улице Ударников.
Уточняется, что ребенок ранен. Личность нападавшего установили — ему 47 лет.
«Вечером того же дня он замахивался тесаком на другого жителя Северной столицы. Угрожал расправой», — добавил источник телеканала.
И жертва угроз, и родители пострадавшего ребенка обратились к правоохранителям. Как сообщают СМИ, нападавшего задержали.