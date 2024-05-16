В Рязанском районе возмутились стихийной стоянкой большегрузов без госномеров

Скопление машин засняли по дороге из поселка Карцево.

В Рязанском районе возмутились стихийной стоянкой большегрузов без госномеров. Пост об этом в четверг, 16 мая, опубликовал Telegram-канал «РЗН Лайф».

«Дорога от Карцево постоянно заставлена автотранспортом, несанкционированная парковка автотранспорта без регистрационных знаков, затрудняющая движение и создающая аварийную ситуацию. Дорога вся разбита этими машинами. Скоро проехать будет вообще не возможно, так как помимо всего разрушают дорожное покрытие», — написал автор публикации.