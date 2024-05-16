В рязанском перинатальном центре стали мамами уроженки трех азиатских стран

Список пополнили Япония, Филиппины и Вьетнам.

В рязанском перинатальном центре стали мамами уроженки Японии, Филиппин и Вьетнама. Пост об этом в четверг, 16 мая, опубликовала официальная группа ведомства ВКонтакте.

«Раньше было трудно представить, что у нас будут рождаться малыши, родина мамы которых настолько далеко, а бабушки и дедушки будут знакомиться с ними с помощью видеосвязи», — написали в сообщении. Сотрудники центра добавили, что интересуются традициями, культурой, сходствами и различиями рязанских рожениц и родителей других стран.

Фото: рязанский областной перинатальный центр