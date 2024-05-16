В Рязани задержали двух подростков — курьеров телефонных мошенников

Возбуждены уголовные дела.

В Рязани задержали двух подростков — курьеров телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратилась с заявлением 83-летняя жительница дома на улице Шевченко и сообщила, что мошенники похитили у нее 200 тысяч рублей.

Позже о подобном заявила 85-летняя жительница дома на улице Ленинского Комсомола, которая лишилась 470 тысяч рублей.

За деньгами приезжали курьеры.

Оперативники установили, что ими оказались 18-ти и 17-летний местные жители.

Возбуждены уголовные дела.