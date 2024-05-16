В Рязани предотвратили передачу запрещенных предметов в колонию

Незаконная посылка хранилась замаскированном тайнике.

В Рязани предотвратили передачу запрещенных предметов в колонию. Об этом сообщили в официальной группе регионального УФСИН ВКонтакте.

Сотрудники ИК-5 обнаружили на прилегающей территории замаскированный тайник. В свертке находились восемь мобильных телефонов, семь зарядных устройств, восемь USB-проводов и 17 пар наушников.

Содержимое хранилища готовилось к перебросу на территорию исправительного учреждения. По данному факту началась проверка.

Фото: УФСИН России по Рязанской области