В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека

В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом в четверг, 16 мая, написало ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент прозошел в 05:50 на 153-м км автодороги «Элиста — Зимовники». По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель» не справился с управлением и выехал на встречную, после чего опрокинулся и столкнулся с «ВАЗ-2108».

Водитель грузовика, его пассажир и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. В больницу с травмами доставлены водитель «ВАЗа» и его пассажиры 1990 и 2019 года рождения.

Полиция проводит проверку.