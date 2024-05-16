В России ужесточат порядок продажи сим-карт

Отмечается, что ФСБ с Минцифры уже обсуждают этот вопрос.

В России ужесточат порядок продажи сим-карт. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что ФСБ с Минцифры уже обсуждают этот вопрос.

Для борьбы с серым рынком сим-карт рассматриваются три варианта покупки: по биометрии, только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России», с помощью приложения «Госключ».

По данным экспертов, введение ограничений может привести к сокращению числа дилеров, которые сейчас реализуют сим-карты. Именно к их работе у силовиков больше всего вопросов.