В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на Южной окружной
Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.
В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на Южной окружной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла на 194-ом километре автодороги М-5 «Урал».
По предварительной информации, 46-летний рязанец на «Газели» столкнулся с мотоциклом «Сузуки».
Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.