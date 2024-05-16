В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на Южной окружной

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы.

В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на Южной окружной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария произошла на 194-ом километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации, 46-летний рязанец на «Газели» столкнулся с мотоциклом «Сузуки».

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.