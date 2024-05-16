В Москве пропал актер из сериала «Папины дочки»

Местонахождение Андрея Светлова неизвестно с 12 мая.

Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум» .

Мать актера обратилась в полицию 14 мая. Она рассказала, что ее сын 12 мая поехал забирать деньги за подработку на стройке в подмосковном Климовске.

«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал», — поделилась женщина.

По словам матери артиста, в последнее время у него не было ролей и он зарабатывал деньги на различных объектах.

Пенсионерка отметила, что полицейские проверили больницы, а также сводки по происшествиям, но никого похожего на актера в медучреждения не доставляли.