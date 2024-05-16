Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
14°
Птн, 17
16°
Сбт, 18
15°
ЦБ USD 90.92 -0.34 17/05
ЦБ EUR 98.9 0.07 17/05
Нал. USD 87.00 / 100.00 16/05 17:25
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16/05 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 025
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 992
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
18 477
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
38 462
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Москве пропал актер из сериала «Папины дочки»
Местонахождение Андрея Светлова неизвестно с 12 мая.

Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Мать актера обратилась в полицию 14 мая. Она рассказала, что ее сын 12 мая поехал забирать деньги за подработку на стройке в подмосковном Климовске.

«В воскресенье 12-го числа он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал», — поделилась женщина.

По словам матери артиста, в последнее время у него не было ролей и он зарабатывал деньги на различных объектах.

Пенсионерка отметила, что полицейские проверили больницы, а также сводки по происшествиям, но никого похожего на актера в медучреждения не доставляли.