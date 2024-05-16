В Москве мужчина насмерть отравился едой из доставки

В Москве мужчина насмерть отравился едой из доставки. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил Telegram-канал «Топор +18».

30-летний житель столицы заказал еду на дом. Его девушке показалось странным на вкус одно из блюд. Москвич не обратил на это внимание.

Позже ему стало плохо, он не мог вставать с постели. Несколько дней девушка не вызывала скорую, а когда обратилась к медикам, ее парень скончался.

Экспертиза показала: в еде содержались бактерии Listeria monocytogenes, вызывающие листериоз, который поражает мозг. Именно это и стало причиной смерти.