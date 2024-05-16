В Крыму ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, который готовили россияне

В Крыму ФСБ предотвратила теракт на железной дороге, который готовили россияне, завербованные украинской разведкой. Об этом в четверг, 16 мая, написало ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1999 г. р. и его сожительницы 2000 г. р., планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, мужчина с октября 2023 года взаимодействовал через интернет-мессенджер с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, а в дальнейшем привлек к выполнению заданий свою сожительницу.

Отмечается, что в апреле пара изъяла из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое попыталась заложить под железную дорогу около села Октябрьское. В этот момент их задержали.

Фигуранты также фотографировали и отправляли противнику данные о местах проживания военнослужащих, позиций российских средств ПВО и координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Они заключены под стражу.