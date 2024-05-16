В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом погибла женщина
В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.
Авария произошла в четверг, 16 мая, в 15:05, на дороге «Краснодар-Ейск».
По информации источника, водитель «ГАЗели» выехал на «встречку» в разрешенном месте и столкнулся в Hyundai Solaris. Затем автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате погибла пассажирка микроавтобуса, водитель и шесть пассажиров доставили в больницу. Позже выяснилось, что число пострадавших увеличилось до восьми.