В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом погибла женщина

В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек. Об этом сообщило региональное ГУ МВД.

Авария произошла в четверг, 16 мая, в 15:05, на дороге «Краснодар-Ейск».

По информации источника, водитель «ГАЗели» выехал на «встречку» в разрешенном месте и столкнулся в Hyundai Solaris. Затем автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате погибла пассажирка микроавтобуса, водитель и шесть пассажиров доставили в больницу. Позже выяснилось, что число пострадавших увеличилось до восьми.