В Кораблинском районе мужчину осудили за неуплату алиментов

Задолженность составляла более 90 тысяч рублей.

В Кораблинском районе мужчину осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Органы предварительного расследования установили, что ранее 42-летнего мужчину подвергли административной ответственности за неуплату алиментов. Он не давал деньги на содержание ребенка, добровольно помощи не оказывал. Из-за этого образовалась задолженность в сумме более 90 тысяч рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным и назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства», — указано в публикации.