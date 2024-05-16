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В Госдуме предложили запретить продажу кофе несовершеннолетним
По словам депутата, напиток является искусственным энергетиком, который вызывает агрессивное «старение организма».

В Госдуме предложили запретить продажу кофе несовершеннолетним. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

По его словам, напиток является искусственным энергетиком, который вызывает агрессивное «старение организма».

Напомним, ранее правительство поддержало запрет на продажу энергетиков детям до 18 лет.