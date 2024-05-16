В Госдуме предложили ввести большие штрафы за оскорбление учителей

Инициативу выдвинула Яна Лантратова.

В Госдуме предложили ввести большие штрафы за оскорбление учителей. Об этом в четверг, 16 мая, написала Российская Газета.

Инициативу выдвинула депутат Яна Лантратова. Она считает, что в кодексе необходима отдельная статья, касающаяся педагогов. Первый зампред Комитета по просвещению направила соответствующий запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Лантратова предложила за случаи, когда учителя публично оскорбляют в ходе исполнения им своих обязанностей, штрафовать более сурово, чем это предусмотрено в КоАП по отношению ко всем гражданам.

Она видит следующие суммы взысканий:

для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если оскорбление содержится в публичном выступлении, опубликовано в СМИ или интернете:

для граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Депутат пояснила, что практика неуважительного отношения к учителям все больше распространяется. И умаление их чести и достоинства требует принятия законодательных мер. Однако каждый такой случай должен быть тщательно исследован и доказан, уточнила Лантратова.