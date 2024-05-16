Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
14°
Птн, 17
16°
Сбт, 18
15°
ЦБ USD 90.92 -0.34 17/05
ЦБ EUR 98.9 0.07 17/05
Нал. USD 87.00 / 100.00 16/05 17:25
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16/05 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 025
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 992
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
18 477
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
38 462
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести большие штрафы за оскорбление учителей
Инициативу выдвинула Яна Лантратова.

В Госдуме предложили ввести большие штрафы за оскорбление учителей. Об этом в четверг, 16 мая, написала Российская Газета.

Инициативу выдвинула депутат Яна Лантратова. Она считает, что в кодексе необходима отдельная статья, касающаяся педагогов. Первый зампред Комитета по просвещению направила соответствующий запрос премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Лантратова предложила за случаи, когда учителя публично оскорбляют в ходе исполнения им своих обязанностей, штрафовать более сурово, чем это предусмотрено в КоАП по отношению ко всем гражданам.

Она видит следующие суммы взысканий:

  • для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Если оскорбление содержится в публичном выступлении, опубликовано в СМИ или интернете:

  • для граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Депутат пояснила, что практика неуважительного отношения к учителям все больше распространяется. И умаление их чести и достоинства требует принятия законодательных мер. Однако каждый такой случай должен быть тщательно исследован и доказан, уточнила Лантратова.