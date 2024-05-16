Участник шоу «Поле чудес» подарил Якубовичу сбитый беспилотник

Военнослужащий стал полуфиналистом игры.

Участник шоу «Поле чудес» подарил Якубовичу сбитый беспилотник. Об этом в четверг, 16 мая сообщила kp.ru.

«Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас — вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию и вручил ее вам», — сказал мужчина в эфире.

Военнослужащий из Новочеркасска заявил, что лично участвовал в посадке БПЛА на землю. Он оказался полуфиналистом «Поля чудес».

Фото: 1tv.ru