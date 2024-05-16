Стало известно, в какое время года больше всего россиян занимаются сексом

Среди сезонов лидирует зима.

Стало известно, в какое время года больше всего россиян занимаются сексом. Расчеты опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости» на основе данных Росстата.

Исследование проводили с опорой на число родившихся детей за период с 2006 по 2023 год:

По данным портала, зима — самое популярное время для зачатия в России. Июнь и июль — самые несексуальные месяцы в году. Южные регионы чаще других греются в холода интимной близостью.