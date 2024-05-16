Скончался рязанский тренер по легкой атлетике Владимир Меркушкин

Мастеру спорта было 76 лет.

Скончался рязанский тренер по легкой атлетике Владимир Меркушкин, ему было 76 лет. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил региональный минспорт.

Владимир Семенович мастер спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократный победитель международных соревнований, восемнадцатикратный призер чемпионатов и первенств СССР и шестикратный победитель чемпионатов СССР.

После завершения своей спортивной карьеры стал готовить Мастеров спорта, спортсменов разрядников по легкой атлетике.

Прощание пройдет в Касимове, в Никольском храме 18 мая.