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Скончался рязанский тренер по легкой атлетике Владимир Меркушкин
Мастеру спорта было 76 лет.

Скончался рязанский тренер по легкой атлетике Владимир Меркушкин, ему было 76 лет. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил региональный минспорт.

Владимир Семенович мастер спорта международного класса по легкой атлетике, неоднократный победитель международных соревнований, восемнадцатикратный призер чемпионатов и первенств СССР и шестикратный победитель чемпионатов СССР.

После завершения своей спортивной карьеры стал готовить Мастеров спорта, спортсменов разрядников по легкой атлетике.

Прощание пройдет в Касимове, в Никольском храме 18 мая.