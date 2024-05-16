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Скончался легендарный российский пилот Дмитрий Автухов
Ему было 85 лет.

Скончался легендарный российский пилот Дмитрий Автухов. Об этом в четверг, 16 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на сайт первой российской интернет-энциклопедии «Испытателей аэрокосмической техники».

«Умер 10 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Автухов — летчик-испытатель 2 класса. Родился 11 августа 1938 года в городе Калуга. Окончил среднюю школу и Коломенский аэроклуб, в котором летал на самолетах По-2 и Як-18. В 1960 году окончил 12-е военно-морское авиационное училище летчиков (ВМАУЛ) в Куйбышеве — филиал Ейского ВАУЛ.

С января 1973 года по 1995 год работал летчиком-испытателем летно-испытательном комплексе (ЛИК) в ОКБ имени Н. И. Камова. Поднял в небо и провел испытания Ка-32А (1990 год), Ка-32А1 (1994 год). Испытывал Ка-25, Ка-26, Ка-27, Ка-29, Ка-32, Ка-50.

С 1983 года принимал активное участие в испытаниях вертолета Ка-50 и обосновании концепции его боевого применения, участвовал в его полигонных испытаниях и демонстрационных показах. В апреле 1986 года впервые ночью выпустил с вертолета Ка-50 противотанковую управляемую ракету (ПТУР) «Вихрь» с положительным результатом.

Освоил более 20 типов самолетов и вертолетов. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденом «Дружба народов» (1992 год), медалями.

Фото: кадр из фильма «Черная акула» (1993)