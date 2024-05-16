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Рязоблдума подписала соглашение о сотрудничестве с Липецким Советом депутатов
Оно направлено на укрепление межпарламентских связей, совершенствование законодательной базы и обмен опытом.

В четверг, 16 мая, в Елецком музее воинской славы председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление межпарламентских связей, совершенствование законодательной базы, обмен опытом.

«Нам, безусловно, есть чему поучиться друг у друга. Рязанская область очень хорошо зарекомендовала себя в создании благоприятного климата для малого и среднего бизнеса. Сегодня в этом регионе представители МСП обеспечивают налогами 30% валового регионального продукта. Это очень хороший показатель, и нам интересно познакомиться с законодательными практиками в этом направлении», — подчеркнул Владимир Сериков.

В своем выступлении глава рязанского парламента акцентировал внимание на решении общих задач для планомерного развития регионов:

«Сейчас как никогда важно объединить наши усилия, оперативно реагировать на все возникающие вызовы. Люди ждут от нас действий по улучшению качества жизни. И мы должны в этом друг другу помогать. У нас есть исторически сложившиеся связи в экономике и социальной сфере. Теперь они получат новый импульс для развития. В ближайшее время начнем совместно работать над законодательной базой, касающейся беспилотной авиации. Утвержден профильный национальный проект. Рязанская область вошла в число 11 регионов, где создается сеть проектирования и производства беспилотников. Параллельно мы ведём разработку мер поддержки этой отрасли. А в Липецкой области сегодня активно внедряют беспилотники в сферу АПК», — заявил Аркадий Фомин.

В завершении выступления он пригласил делегацию Липецкого областного Совета депутатов на торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Рязанской областной Думы, и выразил уверенность в укреплении дальнейшего взаимодействия.

После подписания соглашения участники церемонии посетили экскурсию по Ельцу, побывали в храмах и музеях культурной столицы Липецкой области.