Рязанские полицейские задержали двоих рецидивистов за серию квартирных краж

Возбуждены уголовные дела.

Рязанские полицейские задержали двоих рецидивистов за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в августе 2023 года в полицию поступили заявления о кражах из квартир в городе Рыбное. Окна были взломаны. Из жилищ похитили 140 тысяч рублей и золотые украшения.

Позже правоохранителям сообщили еще о двух кражах из квартир в Рязани и Рязанском районе. Из жилищ через взломанные окна похитили 37 тысяч рублей и украшения из золота.

Преступников задержали в Рязанской области.

Возбуждены уголовные дела.