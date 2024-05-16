Рязанские полицейские задержали двоих рецидивистов за серию квартирных краж
Возбуждены уголовные дела.
Рязанские полицейские задержали двоих рецидивистов за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в августе 2023 года в полицию поступили заявления о кражах из квартир в городе Рыбное. Окна были взломаны. Из жилищ похитили 140 тысяч рублей и золотые украшения.
Позже правоохранителям сообщили еще о двух кражах из квартир в Рязани и Рязанском районе. Из жилищ через взломанные окна похитили 37 тысяч рублей и украшения из золота.
Преступников задержали в Рязанской области.
Возбуждены уголовные дела.