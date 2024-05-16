Россиянам сообщили о новой схеме мошенничества с перерасчетом пенсий

Злоумышленники звонят, представляются «сотрудниками» Соцфонда и сообщают пенсионерам о «неучтенном стаже».

Россиянам сообщили о новой схеме мошенничества с перерасчетом пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Злоумышленники звонят, представляются «сотрудниками» Соцфонда и сообщают пенсионерам о «неучтенном стаже». После этого предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии.

Если жертва соглашается, преступники просят назвать код из SMS для идентификации и получают доступ к данным портала «Госуслуги» или мобильного банка.