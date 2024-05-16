Россельхознадзор обнаружил несанкционированную свалку ТБО в Спасском районе

Сотрудники отобрали пробы почвы и отправили их на исследование.

Россельхознадзор обнаружил несанкционированную свалку ТБО в Спасском районе Рязанской области на площади 4600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что там лежат бревна, доски старых построек, шифер, остатки мебели, фрагменты одежды и обуви, пластиковые бутылки, ящики.

Сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы почвы и отправили их на исследование.

По результатам будет принято решение.