Полицейские задержали в Рязани 26-летнего наркозакладчика
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали в Рязани 26-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что правоохранителям позвонил пассажир автобуса рейса Москва-Рязань и пожаловался на неадекватного мужчину, который приставал с разговорами к соседям и размахивал руками.
Когда автобус приехал в Рязань, на платформе мужчину уже ждали сотрудники полиции.
Пассажир признался, что транспортирует запрещенное вещество. При личном досмотре у него обнаружили 27 граммов производного N-метилэфедрона.
Возбуждено уголовное дело.