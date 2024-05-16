Полицейские задержали в Рязани 26-летнего наркозакладчика

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали в Рязани 26-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что правоохранителям позвонил пассажир автобуса рейса Москва-Рязань и пожаловался на неадекватного мужчину, который приставал с разговорами к соседям и размахивал руками.

Когда автобус приехал в Рязань, на платформе мужчину уже ждали сотрудники полиции.

Пассажир признался, что транспортирует запрещенное вещество. При личном досмотре у него обнаружили 27 граммов производного N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело.