Газовики пресекли незаконное подключение к газопроводу в коттеджном поселке под Рязанью

Причиненный ущерб составил 340 тысяч рублей.

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» пресекли несанкционированное потребление газа в коттеджном поселке «Новое Сёмкино» Рязанского района. Причиненный ущерб составил 340 тысяч рублей.

Материалы в отношении нарушителя направлены в ОМВД по Рязанскому району для привлечения к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа.). Также подготовлено исковое заявление в суд для взыскания суммы причиненного ущерба.

«Как правило, незаконные врезки выполняются кустарным способом. Такие несанкционированные подключения к системе газоснабжения могут привести к самым тяжелым последствиям», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.