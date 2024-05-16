ФАС оштрафовала «Ларта Гласс Рязань» за нарушение антимонопольного законодательства

Установлено, что организация занимала доминирующее положение на рынке листового стекла.

ФАС оштрафовала «Ларта Гласс Рязань» за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что организация занимала доминирующее положение на рынке листового стекла, с января 2021 года по июль 2022 года увеличила цену на продукцию на 80-90%.

Отмечается, что стоимость увеличивалась более быстрыми темпами при незначительном росте себестоимости.

ФАС выдала предписания и назначила штраф, поддержанный судом: 113 305 691 рубль для ООО «Ларта Гласс Рязань».