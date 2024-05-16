Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
14°
Птн, 17
16°
Сбт, 18
15°
ЦБ USD 90.92 -0.34 17/05
ЦБ EUR 98.9 0.07 17/05
Нал. USD 87.00 / 100.00 16/05 17:25
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16/05 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
9 025
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
12 992
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
18 477
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
38 461
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Для ликвидации свалки под Касимовом разработают проект за 5,4 миллиона
Заказчик — администрация Касимовского муниципального района. Работы должны провести в два этапа до 30 апреля 2025 года.

Для ликвидации несанкционированной свалки под Касимовом, с которой вывезли больше шести тонн мусора в 2017 году, разработают проект за пять миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, свалка находится в рабочем поселке Гусь-Железный. Площадь объекта около одного гектара.

Подрядчик должен предложить техрешения по ликвидации свалки отходов и последующей рекультивации этих земель. Специалисты определят объем и класс опасности отходов, а также выяснят реальную площадь, занимаемую мусором.

Согласно тендеру, проектная документация пройдет экологическую госэкспертизу. После проект представят рязанцам в формате общественных слушаний.

Заказчик — администрация Касимовского муниципального района. Работы должны провести в два этапа до 30 апреля 2025 года.

Напомним, в 2016 году вблизи рабочего поселка Гусь-Железный обнаружили несанкционированную свалку. Ее общая площадь составила около 0,05 гектара.

В 2017 году в рязанском минприроды отчитались, что ликвидировали 14 свалок и вывезли оттуда больше шести тонн мусора.

Позднее на экологическом субботнике в том районе убрали еще одну крупную свалку площадью более 1,5 гектара. На ее месте волонтеры высадили полторы тысячи деревьев.