Для ликвидации свалки под Касимовом разработают проект за 5,4 миллиона

Заказчик — администрация Касимовского муниципального района. Работы должны провести в два этапа до 30 апреля 2025 года.

Для ликвидации несанкционированной свалки под Касимовом, с которой вывезли больше шести тонн мусора в 2017 году, разработают проект за пять миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, свалка находится в рабочем поселке Гусь-Железный. Площадь объекта около одного гектара.

Подрядчик должен предложить техрешения по ликвидации свалки отходов и последующей рекультивации этих земель. Специалисты определят объем и класс опасности отходов, а также выяснят реальную площадь, занимаемую мусором.

Согласно тендеру, проектная документация пройдет экологическую госэкспертизу. После проект представят рязанцам в формате общественных слушаний.

Заказчик — администрация Касимовского муниципального района. Работы должны провести в два этапа до 30 апреля 2025 года.

Напомним, в 2016 году вблизи рабочего поселка Гусь-Железный обнаружили несанкционированную свалку. Ее общая площадь составила около 0,05 гектара.

В 2017 году в рязанском минприроды отчитались, что ликвидировали 14 свалок и вывезли оттуда больше шести тонн мусора.

Позднее на экологическом субботнике в том районе убрали еще одну крупную свалку площадью более 1,5 гектара. На ее месте волонтеры высадили полторы тысячи деревьев.