Четверых рязанцев обвинили в угоне автомобиля

Злоумышленники сдали машину на металлолом за 10 тысяч рублей.

Четверых рязанцев обвинили в угоне автомобиля. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

Установлено, что в августе прошлого года трое мужчин и женщина вступили в преступный сговор, чтобы украсть автомобиль со стоянки дома на Касимовском шоссе.

Один из фигурантов сел за руль, другой прикрепил буксировочный трос к машине третьего участника. Женщина сдала похищенное на металлолом. Обвиняемые получили за него 10 тысяч рублей, деньги поделили.

Рязанцев обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направлено в суд.