А что в кино? «Огненный лис», «Министерство неджентельменских дел» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Огненный лис» — российский документальный семейный фильм о семействе лис с Камчатки.

«Министерство неджентльменских дел» — военно-исторический боевик совместного производства США, Великобритании и Турции, режиссер — Гай Ричи.

«Я не киллер» — комедийный боевик из США о «фейковом» наемнике на службе у полиции.

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