Жителя Кадома осудили за использование средств чужой банковской карты

Ему назначили 10 месяцев лишения свободы условно.

Жителя Кадома осудили за использование средств чужой банковской карты. Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2023 года 50-летний подсудимый возле одного из магазинов нашел пластиковое платежное средство, при помощи которого купил алкоголь и продукты.

Суд признал его виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей на данный период.