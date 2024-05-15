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Юлия Швакова рассказала о налоговых преференциях для участников нацпроекта «Производительность труда»
Регион присоединился к проекту в 2018 году.

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказала о налоговых преференциях для участников нацпроекта «Производительность труда».

Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. Его оператором является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса, эксперты которого уже помогли около 100 компаниям.

Как рассказала Юлия Швакова, предприятия, внедряющие «бережливые» технологии под руководством специалистов РЦК, получают налоговые преференции. В их числе ― инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на приобретение, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств. Право на применение вычета уже было предоставлено шести предприятиям: НПП «Тепловодохран», «Эра», «Точинвест Цинк», «НПО «Ризур», «НПК «Альфа-М», «Точинвест». Планируемый объем государственной поддержки составит 629,8 млн рублей.

Кроме того, предусмотрен льготный заем Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области для предприятий — участников нацпроекта под 1% в размере от 5 до 20 млн рублей, а также возможность получения совместного с федеральным Фондом развития промышленности займа. Также предприятия пользуются льготными займами под 1% федерального ФРП. В 2020 и 2023 году его получили две крупные рязанские компании ― «ТТМ Центр» и «Фибратек».

"Кардинальное повышение производительности труда, в том числе путем внедрения технологий бережливого производства, является одним из приоритетов в развитии нашей промышленности и социальной сферы. Это позволяет увеличить эффективность экономики, преодолеть существующий кадровый дефицит. Компании, внедряющие «бережливые» технологии, существенно улучшают свои экономические показатели. Планируем активизировать работу по привлечению предприятий к участию в нацпроекте», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.