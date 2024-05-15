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В Свердловской области три человека погибли на пожаре из-за курения

В Свердловской области три человека погибли на пожаре из-за курения. Об этом в среду, 15 мая, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на региональный следком.

Трагедия произошла в Новоуральске 15 мая. Из-за неосторожности при курении загорелась квартира по улице Фурманова. В результате пожара погибли три человека возрастом 24, 23 и 72 года, еще один пострадал.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело и начали проверку. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной безопасности при курении.