В Сараевском районе мошенники украли у мужчины более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Сараевском районе мошенники украли у мужчины более миллиона рублей. Об этом в среду, 15 мая, сообщил ИД «Пресса» .

По информации полиции, 14 мая житель деревни Федоровка рассказал, что еще в январе ему позвонил неизвестный и сообщил, что аферисты пытаются оформить на его имя кредит. Звонивший порекомендовал взять кредит и положить деньги не безопасный счет. Мужчина взял заем на 500 тысяч рублей и положил средства на счет, который ему указали неизвестные. Чуть позже оформил еще два кредита на общую сумму более 500 тысяч рублей и перевел всю сумму.

Сараевец, по его словам, не понимал, что стал жертвой мошенников, пока банки не прислали требование о внесении ежемесячных платежей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).