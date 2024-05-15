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В Ряжском районе полицейские задержали мужчину с тремя килограммами наркотиков
Возбуждено уголовное дело.

В Ряжском районе полицейские задержали 38-летнего мужчину с тремя килограммами наркотиков. Об этом сообщило региональное УМВД.

Крупную партию синтетического наркотика изъяли сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России, УФСБ России по Рязанской области и МОМВД России «Ряжский».

На участке трассы «Москва-Астрахань» оперативники остановили машину, за рулем которой был 38-летний безработный мужчина. При досмотре в салоне иномарки нашли упаковку с порошкообразным веществом. Согласно исследованию выяснилось, что в емкости находилось 3016 грамма N-метилэфедрона.

По информации полицейских, мужчина был межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина. Он перевозил партию наркотика с территории одного из соседних регионов для бесконтактной передачи розничным закладчикам, действующим в Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчину заключили под стражу. По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и сообщники злоумышленника.