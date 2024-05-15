В рязанском «Фотодоме» откроется выставка анималиста Андрея Калинина

В рязанском МВЦ «Фотодом» имени Каширина откроется выставка фотографа-анималиста Андрея Калинина «Живые сокровища». В экспозицию вошли около 30 фотографий животного мира Рязани и области.

«Живая природа окружает нас повсюду. Интересные наблюдения можно сделать не только в заповедниках, но и на простой загородной прогулке, на даче и даже в городе. Многие фотографии этой выставки сделаны именно в таких, общедоступных местах: рязанские парки, Солотча, пригородные деревни. Стоит лишь приглядеться, и обязательно найдётся интересный объект для наблюдений: птица в ветвях дерева, бабочка на цветке или жучок, ползущий по земле. Анималистическая и макрофотография откроют образ живого мира вокруг вас», — прокомментировал автор.

Выставка откроется 15 мая в 17:00. Она продлится до 15 июня.

Адрес МВЦ «Фотодом» — улица Почтовая, дом № 58.

Возрастное ограничение — 0+