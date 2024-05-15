В Рязанской области пройдут рейды по автомобилям с подложными номерами

Комплексные мероприятия состоятся в среду, 15 мая. Их проведут сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по автомобилям с подложными номерами. Об этом сообщило региональное УМВД.

Комплексные мероприятия пройдут в среду, 15 мая.

Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с подложными номерами, а также машинами, не зарегистрированными в установленном порядке.

При выявлении правонарушений водителей привлекут к ответственности.