В Рязани за мошенничество осудят 26-летнюю жительницу Подмосковья

Злоумышленники, среди которых была обвиняемая, сообщали гражданам, что их близкий родственник попал в ДТП и для «урегулирования» ситуации необходимо передать деньги.

В Рязани за мошенничество осудят 26-летнюю жительницу Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая вступила в сговор с неустановленным лицом, которое выступало ее «куратором». Злоумышленники сообщали гражданам, что их близкий родственник попал в ДТП и для «урегулирования» ситуации необходимо передать деньги.

Женщина выполняла функции курьера. У рязанки она забрала 400 тысяч рублей, оставив себе процент. Во втором случае местный житель потерял 700 тысяч рублей, однако противоправные действия пресекли полицейские.

Дело направили в суд.