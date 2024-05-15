В Рязани впервые пройдет выставка загородной недвижимости

Она откроется в ТРЦ «М5 Молл» 18 мая.

18 мая в торгово-развлекательном центре «М5Молл» откроется выставка аналитического центра Домклик Сбера, посвященная загородной недвижимости. На экспозиции свои проекты представят лучшие аккредитованные подрядчики Домклика. Посетители выставки смогут познакомиться с разнообразием вариантов загородного жилья, узнать о современных строительных технологиях, а также оформить ипотеку по льготной программе.

Выставка будет работать 18 мая с 10:00 до 22:00.

«Предстоящая выставка — это отличная возможность для жителей Рязанской области приобрести загородную недвижимость на выгодных условиях. Формат мероприятия позволяет за один день познакомиться с проектами, риелторами и застройщиками, а также прямо на месте заключить договор ипотечного кредитования. Мы ценим время своих клиентов, поэтому собрали на выставке всю важную информацию, необходимую для приобретения недвижимости за городом», — сказал управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Иван Семенов.

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